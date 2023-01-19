19 января 2023, 18:49
Машина скорой помощи сбила подростка на пешеходном переходе в Перми
Карета скорой помощи, которая ехала без включенных опознавательных спецсигналов, сбила 16-летнюю девочку на пешеходном переходе в городе Перми. Об этом сообщил «Царьград».
Отмечается, что водитель за рулем скорой помощи не включил опознавательные спецсигналы и проехал на красный свет светофора, в результате чего сбил группу школьниц, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу.
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От удара одного из подростков отбросило. На помощь девочке пришли медики, которые находились в спецмашине.
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