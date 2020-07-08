08 июля 2020, 14:37
Машина скорой помощи с беременной женщиной перевернулась в Челябинске
Скорая помощь с беременной женщиной внутри попала в аварию. Она столкнулась с иномаркой, в результате чего перевернулась на бок. Об этом сообщил портал 74.ru.
ДТП произошло на пересечении улиц Курчатова и Воровского 8 июля около 12:55. Скорая выезжала на перекресток, когда в нее врезалась легковушка.
Отмечается, что очевидцы бросились поднимать машину и помогать пострадавшим.
«ФедералПресс» написал, что беременную женщину, находящуюся внутри, увезли в городскую больницу. Помимо нее в скорой находились две фельдшера, им также потребовалась помощь медиков.