Машина скорой помощи с беременной женщиной перевернулась в Челябинске

ДТП произошло на пересечении улиц Курчатова и Воровского 8 июля около 12:55. Скорая выезжала на перекресток, когда в нее врезалась легковушка.

Отмечается, что очевидцы бросились поднимать машину и помогать пострадавшим.

«ФедералПресс» написал, что беременную женщину, находящуюся внутри, увезли в городскую больницу. Помимо нее в скорой находились две фельдшера, им также потребовалась помощь медиков.