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    08 июля 2020, 14:37

    Машина скорой помощи с беременной женщиной перевернулась в Челябинске

    Анастасия Кременчугская

    Скорая помощь с беременной женщиной внутри попала в аварию. Она столкнулась с иномаркой, в результате чего перевернулась на бок. Об этом сообщил портал 74.ru.

    ДТП произошло на пересечении улиц Курчатова и Воровского 8 июля около 12:55. Скорая выезжала на перекресток, когда в нее врезалась легковушка.

    Отмечается, что очевидцы бросились поднимать машину и помогать пострадавшим.

    «ФедералПресс» написал, что беременную женщину, находящуюся внутри, увезли в городскую больницу. Помимо нее в скорой находились две фельдшера, им также потребовалась помощь медиков.