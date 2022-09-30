Машина скорой помощи попала в ДТП в Петербурге | 360°

Происшествия 30 сентября 2022, 17:07 Поделиться Telegram

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Viber Машина скорой помощи попала в ДТП в Петербурге

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ДТП с участием машины скорой помощи и иномарки произошло накануне в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом написало ИА REGNUM.

По предварительным данным, автомобиль скорой помощи, который ехал на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами, столкнулся с легковым автомобилем KIA, сообщили «Дни.ру».

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В результате аварии пострадал фельдшер, который находился в служебной машине.

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