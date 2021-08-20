Машина скорой помощи попала в ДТП в Керчи

В городе Керчь накануне произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля Volkswagen. Правоохранительные органы рассказали, что в аварии есть пострадавшие. Об этом написало ИА Nation News.

Уточняется, что инцидент произошел на пересечении улиц Генерала Петрова и Пошивальникова. Спецавтомобиль с медицинскими работниками двигался с включенным сигналом маячка. От сильного удара скорая перевернулась, в результате пострадали четыре человека. Автоинспекторы проводят проверку и выясняют детали происшествия.