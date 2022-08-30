На Косинском шоссе в Москве произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей, в том числе скорой помощи и такси, сообщил источник «360» в экстренных службах. По его словам, после аварии машина медиков перевернулась,

«ДТП на Косинском шоссе, 2 с участием трех единиц транспорта, среди них такси и служба „03“. Последняя перевернута. Перекрыто четыре полосы», — сообщил источник.

Информации о погибших нет. В региональном ГУ МВД «360» сообщили, что пока не получали данные об этом происшествии. Все обстоятельства случившегося уточняются.