Происшествия 05 января 2024, 03:35 Машина скорой помощи опрокинулась и 3 часа пролежала в кювете под Екатеринбургом Карета скорой помощи пролежала три часа в кювете в Свердловской области РИА «Новости»

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Авария произошла недалеко от Каменска-Уральского в Свердловской области. Машина скорой помощи улетела в кювет, сообщило издание Ura.ru.

Местные жители сообщили в соцсетях, что водителю скорой пришлось долго ждать помощи в сильный мороз.

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«Ночью карета скорой помощи улетела в кювет и около трех часов водитель скорой ждал помощи. Температура была -34, ему помог водитель фуры», — указали в сообщении.

Официальной информации по поводу случившегося от ГИБДД по Свердловской области не поступало.

Ранее машина скорой помощи и два грузовых автомобиля устроили ДТП в Коченевском районе Новосибирской области. Сначала фура врезалась в трактор коммунальных служб. Автомобиль скорой помощи, спешивший к месту аварии, столкнулся с другим грузовиком.