Машина скорой перевернулась после ДТП в Кузбассе. Пострадали три человека

В Кемеровской области машина скорой помощи попала в аварию и перевернулась, когда ехала к пациенту. Пострадали три человека.

Авария произошла около 06:30 (02:30 по московскому времени) в городе Мыски, на 187-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Междуреченск. В автомобиль скорой врезалась Mazda Familia. Об этом РИА «Новости» сообщили в кемеровском управлении МВД.

«По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель иномарки, который при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, который совершал обгон. В результате пострадали три человека бригады скорой, они направлялись на вызов», — уточнили в МВД.

После аварии полицейские начали проверку. В пресс-службе регионального центра медицины катастроф добавили, что пострадали фельдшер, медсестра и водитель кареты скорой помощи. Все три человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Водитель легковушки не пострадал.

В соцсетях опубликовали видео с места аварии. Судя по кадрам после столкновения машина скорой помощи перевернулась.