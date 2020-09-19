19 сентября 2020, 22:19
Машина «скорой» перевернулась на востоке Москвы после аварии: фото
Маршрутное такси и машина «Скорой помощи» столкнулись на Свободном проспекте на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
От удара медицинский автомобиль перевернулся. По предварительным данным, пострадали три человека. Один из них ребенок.
В распоряжении «360» оказались фото с места происшествия.
На опубликованных кадрах видно, что машина «скорой помощи» упала на бок.
У маршрутного такси от удара разбита передняя часть.
В пресс-службе московского главка МВД информацию об аварии пока не подтвердили.