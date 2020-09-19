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    19 сентября 2020, 22:19

    Машина «скорой» перевернулась на востоке Москвы после аварии: фото

    Алла Морген, Анатолий Минкин, Екатерина Андронова

    Маршрутное такси и машина «Скорой помощи» столкнулись на Свободном проспекте на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

    От удара медицинский автомобиль перевернулся. По предварительным данным, пострадали три человека. Один из них ребенок.
    В распоряжении «360» оказались фото с места происшествия.

    Машина «скорой» перевернулась на востоке Москвы после аварии: фото | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На опубликованных кадрах видно, что машина «скорой помощи» упала на бок.

    Машина «скорой» перевернулась на востоке Москвы после аварии: фото | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    У маршрутного такси от удара разбита передняя часть.

    В пресс-службе московского главка МВД информацию об аварии пока не подтвердили.

    Новости SMI.FM