Машина «скорой» перевернулась на востоке Москвы после аварии: фото

Маршрутное такси и машина «Скорой помощи» столкнулись на Свободном проспекте на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

От удара медицинский автомобиль перевернулся. По предварительным данным, пострадали три человека. Один из них ребенок.

В распоряжении «360» оказались фото с места происшествия.

Источник фото: телеканал «360»

На опубликованных кадрах видно, что машина «скорой помощи» упала на бок.

Источник фото: телеканал «360»

У маршрутного такси от удара разбита передняя часть.

В пресс-службе московского главка МВД информацию об аварии пока не подтвердили.