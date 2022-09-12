Машина сгорела в Колпинском районе Петербурга | 360°

Происшествия 12 сентября 2022, 13:30 Поделиться Telegram

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Viber Машина сгорела в Колпинском районе Петербурга

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В Санкт-Петербурге спасатели потушили гараж с автомобилем, который загорелся в Колпинском районе города. Об этом написали “Невские новости”.

Как уточнили в пресс-службе местного ГУ МЧС, там загорелся металлический гараж с деревянной крышей. Внутри гаража стоял автомобиль.

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Спасатели смогли ликвидировать возгорание в течение одного часа. В тушении участвовало 10 человек и две единицы специальной техники. Пострадавших в пожаре нет.

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