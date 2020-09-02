Машина сгорела после аварии напротив посольства Франции в Москве

По информации журналистов, водитель автомобиля жив. В настоящий момент специалисты выясняют причины и детали произошедшего, информирует сайт «Дни.ру».

Ранее «360» сообщал, что авария с двумя грузовиками и легковой машиной произошла на 22-м километре трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал.