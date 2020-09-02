02 сентября 2020, 11:43
Машина сгорела после аварии напротив посольства Франции в Москве
Машина сгорела после дорожно-транспортного происшествия напротив посольства Франции в Москве на Большой Якиманке, сообщает РЕН ТВ.
По информации журналистов, водитель автомобиля жив. В настоящий момент специалисты выясняют причины и детали произошедшего, информирует сайт «Дни.ру».
Ранее «360» сообщал, что авария с двумя грузовиками и легковой машиной произошла на 22-м километре трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал.