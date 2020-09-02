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    02 сентября 2020, 11:43

    Машина сгорела после аварии напротив посольства Франции в Москве

    Полина Петрова

    Машина сгорела после дорожно-транспортного происшествия напротив посольства Франции в Москве на Большой Якиманке, сообщает РЕН ТВ.
    Машина сгорела после аварии напротив посольства Франции в Москве

    По информации журналистов, водитель автомобиля жив. В настоящий момент специалисты выясняют причины и детали произошедшего, информирует сайт «Дни.ру».

    Ранее «360» сообщал, что авария с двумя грузовиками и легковой машиной произошла на 22-м километре трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал.

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