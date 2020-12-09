Машина сгорела на стоянке перед управой московского района Коптево

Источник «360» сообщил о взрыве машины в Москве. На деле оказалось, что иномарка загорелась на парковке возле управы столичного района Коптево, но взрыва не было. Пожар уже потушили.

«Улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 31. Возгорание автомобиля на площади три квадратных метра», — рассказали «360» в МЧС. В районе 13:30 пожарные потушили пожар. В результате ЧП никто не пострадал. В районной управе сообщили, что никаких взрывов не было. Хлопки, которые слышали очевидцы, — это обычное дело, когда горит автомобиль. Собеседник затруднился сказать, кому принадлежит сгоревшая машина — администрации района или частному лицу.