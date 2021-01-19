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    19 января 2021, 22:05

    Машина сгорела на Нагатинской набережной в Москве. Видео

    Александра Ломейко, Татьяна Майорова

    На набережной Москвы загорелся автомобиль. Пламя почти полностью охватило машину. Огонь уже удалось потушить, обошлось без пострадавших.

    Легковушка вспыхнула недалеко от дома № 34 по Нагатинской набережной, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

    «Загорание легкового автомобиля на площади четыре квадратных метра. Ликвидировано, без пострадавших. Хозяин находится на месте», — пояснили в ведомстве.

    На снятых очевидцами кадрах с места ЧП виден охваченный огнем автомобиль. Очевидцы сняли работу пожарных.

    По словам водителя авто, машина загорелась на ходу. Никто не пострадал. Подробности случившегося не приводятся.