19 января 2021, 22:05
Машина сгорела на Нагатинской набережной в Москве. Видео
На набережной Москвы загорелся автомобиль. Пламя почти полностью охватило машину. Огонь уже удалось потушить, обошлось без пострадавших.
Легковушка вспыхнула недалеко от дома № 34 по Нагатинской набережной, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
«Загорание легкового автомобиля на площади четыре квадратных метра. Ликвидировано, без пострадавших. Хозяин находится на месте», — пояснили в ведомстве.
На снятых очевидцами кадрах с места ЧП виден охваченный огнем автомобиль. Очевидцы сняли работу пожарных.
По словам водителя авто, машина загорелась на ходу. Никто не пострадал. Подробности случившегося не приводятся.