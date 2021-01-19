Машина сгорела на Нагатинской набережной в Москве. Видео

На набережной Москвы загорелся автомобиль. Пламя почти полностью охватило машину. Огонь уже удалось потушить, обошлось без пострадавших.

Легковушка вспыхнула недалеко от дома № 34 по Нагатинской набережной, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«Загорание легкового автомобиля на площади четыре квадратных метра. Ликвидировано, без пострадавших. Хозяин находится на месте», — пояснили в ведомстве.

На снятых очевидцами кадрах с места ЧП виден охваченный огнем автомобиль. Очевидцы сняли работу пожарных.

По словам водителя авто, машина загорелась на ходу. Никто не пострадал. Подробности случившегося не приводятся.