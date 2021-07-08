Горящую на МКАД машину засняли на видео

Грузовик загорелся на 22-м километре МКАД 8 июля. Огонь перекинулся на пластиковые конструкции надземного пешеходного перехода. Пожар оперативно потушили. Об этом «360» рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

Происшествие сняли на видео из проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, что фургон сгорел почти дотла.

«В район 22-го километра Московской кольцевой автодороги выезжали сегодня по заявке в 13:25. Было загорание автомобиля и пластиковой обивки надземного пешеходного перехода, под которым стоял этот автомобиль, от теплового воздействия. [Пожар] ликвидирован в 13:47. Информация о пострадавших не поступала», — рассказал собеседник.

Информации о причине произошедшего пока нет.