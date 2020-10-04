04 октября 2020, 12:06
Машина сгорела дотла на Ярославском шоссе. Видео
Машина сгорела дотла на 20-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры». Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
ДТП случилось утром 4 октября на Ярославском шоссе в Москве. На трассе столкнулись две легковушки: одна машина стояла на дороге, другая в нее врезалась.
В результате два человека пострадали. Одна из легковушек загорелась. На кадрах видны языки пламени, в небо поднимается черный дым, авто сгорело почти дотла.
«От нее вообще ничего не осталось. Видимо, серьезная авария была. Смотри, разбросано все», — отметили очевидцы аварии.
Ранее иномарка врезалась в фуру на 57-м километре трассы «Урал» в Раменском районе Московской области. Второй грузовик смял легковушку в лепешку. Погибли два человека.