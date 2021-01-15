15 января 2021, 14:37
Машина сборной России по велоспорту попала в ДТП под Геленджиком
Две легковушки столкнулись на трассе «Дон» под Геленджиком. Одна из них принадлежала сборной России по велоспорту. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Пострадавших в ДТП нет. Машина сборной получила серьезные повреждения и ремонту не подлежит.
«Машина застрахована, будет заявлен страховой случай. В Москве она будет списана», — пояснил гендиректор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.
На работе спортсменов этот инцидент никак не отразился.