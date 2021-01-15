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    15 января 2021, 14:37

    Машина сборной России по велоспорту попала в ДТП под Геленджиком

    Дарья Морозова

    Две легковушки столкнулись на трассе «Дон» под Геленджиком. Одна из них принадлежала сборной России по велоспорту. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Пострадавших в ДТП нет. Машина сборной получила серьезные повреждения и ремонту не подлежит.

    «Машина застрахована, будет заявлен страховой случай. В Москве она будет списана», — пояснил гендиректор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

    На работе спортсменов этот инцидент никак не отразился.