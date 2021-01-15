Машина сборной России по велоспорту попала в ДТП под Геленджиком

Пострадавших в ДТП нет. Машина сборной получила серьезные повреждения и ремонту не подлежит.

«Машина застрахована, будет заявлен страховой случай. В Москве она будет списана», — пояснил гендиректор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

На работе спортсменов этот инцидент никак не отразился.