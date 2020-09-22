Машина сбила женщину с годовалым ребенком на руках в Ростовской области

В Ростовской области женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу с ребенком на руках, сбила иномарка.

ЧП случилось накануне в городе Новочеркасск, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону. Возле дома 188 «Б» на улице Беденновской женщина переходила проезжую часть. Не заметив человека на нерегулируемом пешеходном переходе, водитель Opel Astra сбил женщину, которая несла на руках годовалого ребенка.

В ДТП малыш получил травмы. Его госпитализировали.