Машина сбила женщину и двоих детей в Нижнем Новгороде

Женщина и двое детей попали под машину в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД.

Пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их доставили в больницу, но госпитализация им не потребовалась.

Авария произошла из-за того, что водитель нарушил ПДД.

Ранее ДТП произошло недалеко от Ноябрьска в понедельник. Водитель на Chevrolet направлялся в сторону города от Карамовского поста. В какой-то момент он не справился с управлением, и автомобиль улетел в кювет.