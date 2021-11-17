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    17 ноября 2021, 02:53

    Машина сбила женщину и двоих детей в Нижнем Новгороде

    ГУ МВД: ДТП с тремя пострадавшими произошло в Нижнем Новогороде

    Дарья Морозова

    Женщина и двое детей попали под машину в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД.

    Пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их доставили в больницу, но госпитализация им не потребовалась.

    Авария произошла из-за того, что водитель нарушил ПДД.

    Ранее ДТП произошло недалеко от Ноябрьска в понедельник. Водитель на Chevrolet направлялся в сторону города от Карамовского поста. В какой-то момент он не справился с управлением, и автомобиль улетел в кювет.