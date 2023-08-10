10 августа 2023, 16:04
Машина сбила велокурьера на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы машина сбила велокурьера, пересекавшего перекресток на красный
На северо-востоке Москвы, на улице Стромынка, легковой автомобиль столкнулся с электровелосипедом. Водителя второго транспорта госпитализировали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии», — говорится в сообщении.
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По информации ведомства, за рулем легкового автомобиля находилась 45-летняя женщина, а электровелосипед вел курьер. Второй участник ДТП пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и пострадал в результате ДТП.
Ранее источник «360» сообщил, что погрузчик насмерть сбил пешехода на юге Москвы.
Прокуратура РФ
ДТП
Москва 2023
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