Происшествия 10 августа 2023, 16:04 Машина сбила велокурьера на северо-востоке Москвы На северо-востоке Москвы машина сбила велокурьера, пересекавшего перекресток на красный Пресс-служба прокуратуры Москвы

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На северо-востоке Москвы, на улице Стромынка, легковой автомобиль столкнулся с электровелосипедом. Водителя второго транспорта госпитализировали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии», — говорится в сообщении.

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По информации ведомства, за рулем легкового автомобиля находилась 45-летняя женщина, а электровелосипед вел курьер. Второй участник ДТП пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и пострадал в результате ДТП.

Ранее источник «360» сообщил, что погрузчик насмерть сбил пешехода на юге Москвы.