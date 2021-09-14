Машина сбила трехлетнего ребенка на Ставрополье

В Ставропольском крае машина сбила трехлетнего ребенка, который остался без присмотра взрослых и выбежал на дорогу. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

ДТП случилось в станице Суворовской. На улицу Талмыкскую выбежал трехлетний мальчик, оставшийся без присмотра. 34-летний водитель авто не успел среагировать и сбил ребенка. Мальчика с переломами бедра и травмой головы увезли в больницу. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.