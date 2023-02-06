Происшествия 06 февраля 2023, 23:59 Машина сбила школьницу в Челябинской области

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В Магнитогорске произошла авария, в результате которой пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

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ДТП случилось в минувшее воскресение на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Зеленый Лог. Иномарка Renault Logan сбила школьницу, которая перебегала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Девочку с полученными травмами доставили в больницу.