Машина сбила семилетнего мальчика под Волгоградом

В городе Камышин Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии, в результате которой семилетний мальчик попал в больницу с травмами.

Как сообщил novostivolgograda.ru, сотрудники ГИБДД придерживаются версии, что в случившемся виноваты обе стороны — водитель автомобиля и попавший под колеса ребенок, а также его родители, потерявшие бдительность и не уследившие за сыном.

Установлено, что водитель не выбрал безопасную скорость для движения по городским улицам, а мальчик выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода, что стало неожиданностью для автомобилиста.

ДТП случилось в 09:00-10:00. 32-летний мужчина, который находился за рулем «ВАЗ-21099», около дома № 34 на улице Ленина сбил семилетнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. Подробности инцидента раскрыла изданию «НовостиВолгограда» пресс-служба областного отделения МВД.

Водитель остался на месте аварии и обратился в «скорую». Мальчика отправили в больницу с различными травмами.