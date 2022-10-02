Машина сбила самокатчика на дублере Щелковского шоссе в Москве | 360°

Происшествия 02 октября 2022, 20:55 Поделиться Telegram

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Viber Машина сбила самокатчика на дублере Щелковского шоссе в Москве Машина на дублере Щелковского шоссе в Москве сбила выехавшего на переход самокатчика РИА «Новости»

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Молодой человек на самокате оказался под колесами автомобиля на пешеходном переходе дублера Щелковского шоссе. Как сообщили «360» в пресс-службе московского главка МВД, юноша выехал на дорогу на красный свет светофора.

Водитель автомобиля после удара отправил свою машину в фонарный столб. В обстоятельствах аварии разбираются прибывшие на место сотрудники полиции.

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Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале опубликовал видео с места происшествия.

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На кадрах видно, как самокатчик, выйдя из подземного перехода, не останавливаясь, вскочил на самокат и выкатился на «зебру». Его тут же подбросил вверх сбивший автомобиль. После водитель не справился с управлением и влетел в столб.

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