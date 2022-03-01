Машина сбила ребенка в Перми

В Перми под колеса авто попал семилетний ребенок, передает ИА Ura.ru.

ДТП случилось в Свердловском районе. По словам матери мальчика, она вместе с сыном переходила дорогу по пешеходному переходу, когда выехала машина. Водитель не увидел пешеходов из-за мусорного контейнера.

«Я писала неоднократно в администрацию об аварийной опасности этого места, что обзора нет. Нас там и в 2020 году чуть не сбили, а сейчас это произошло», — поделилась горожанка.