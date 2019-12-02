Машина сбила ребенка на пешеходном переходе в Петербурге

ДТП произошло на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшего увезли в больницу. Он получил травмы средней степени тяжести. За рулем иномарки находился 39-летний мужчина.

Причины ДТП устанавливают сотрудники полиции. Если водитель будет признан виновным, ему будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.