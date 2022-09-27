Машина сбила подростка на мопеде в Татарстане | 360°

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27 сентября 2022, 13:36

Машина сбила подростка на мопеде в Татарстане

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Подросток на мопеде попал под машину в Татарстане. Об этом сообщило издание Inkazan со ссылкой на помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Водитель легковушки не уступил при повороте дорогу мопеду, за рулем которого находился 13-летний подросток. Несовершеннолетний ехал без прав. После аварии он попал в больницу с травмой ноги.

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Правоохранители выясняют подробности происшествия.

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