Машина сбила подростка на мопеде в Татарстане | 360°

Происшествия 27 сентября 2022, 13:36 Поделиться Telegram

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Viber Машина сбила подростка на мопеде в Татарстане

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Подросток на мопеде попал под машину в Татарстане. Об этом сообщило издание Inkazan со ссылкой на помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Водитель легковушки не уступил при повороте дорогу мопеду, за рулем которого находился 13-летний подросток. Несовершеннолетний ехал без прав. После аварии он попал в больницу с травмой ноги.

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Правоохранители выясняют подробности происшествия.

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