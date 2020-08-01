Машина сбила пешеходов на Третьем транспортном кольце в Москве. Видео

На юге Москвы легковая машина сбила двух человек, пытавшихся перейти через Третье транспортное кольцо. Столичный департамент транспорта опубликовал видео аварии.

Инцидент произошел у дома 23 по 5-му Донскому проезду.

«Машина наехала на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте», — сообщили в дептрансе.

Одной из пострадавших стала девятилетняя девочка. Ее отвезли в больницу с ушибом мягких тканей спины и предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».

На месте работают экипажи ДПС и ГИБДД. Движение в районе аварии затруднено на протяжении одного километра.

В доме 23 по 5-му Донскому проезду находится торговый дом «Алексеевский», ресторан и несколько магазинов. Немного поодаль расположен «Ашан». Третье транспортное кольцо — многополосная магистраль. От места, где сбили пешеходов, ближайший переход, судя по картам Google, находится в 600 метрах.