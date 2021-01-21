Машина сбила пешехода в центре Москвы

Автомобиль въехал в такси, а затем сбил пешехода на тротуаре в центре Москвы. Пострадавшую женщину без сознания отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Женщину после ДТП забрали в больницу с улицы Воздвиженка, сообщил источник «360». Пострадавшей 66 лет. Как уточнил Telegram-канал «112», водитель легковушки сначала врезался в такси, а затем вылетел на тротуар. В итоге машина сбила пешехода. На место приехали медики, которые забрали женщину без сознания.

Сейчас все причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.