Машина сбила пешехода у здания мэрии Москвы. Видео

Автомобиль наехал на мужчину, который шел по тротуару Вознесенского переулка в Москве. Инцидент произошел возле здания столичной мэрии в пятницу, 1 ноября. Пострадавший пешеход сейчас находится в больнице.

«Около 8:30 утра 1 ноября в Вознесенском переулке возле дома 21 произошло ДТП, в результате которого пешеход получил телесные повреждения», — приводит «Интерфакс» текст сообщения московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Собеседник агентства сообщил, что мужчину доставили в больницу — сейчас ему оказывают всю необходимую помощь. Сотрудники департамента совместно с представителями ГИБДД разбираются в произошедшем.