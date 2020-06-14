Машина сбила пешехода на юге Москвы и скрылась с места

В Москве ищут машину, которая на Сумской улице в районе дома № 8, корпус 1 сбила пешехода, сообщил источник «360».

Автомобиль скрылся с места преступления. Пострдавшая женщина, судя по кадрам, еще жива, но находится в тяжелом состоянии. Она почти не двигается. На асфальте рядом с ней виден кровавый след.

В распоряжение «360» попали кадры с места. Прохожие и неравнодушные водители дежурят рядом с ней, пока приедет скорая и полиция. Никто не трогает пострадавшую, чтобы не навредить ей.

UPD: На место прибыла скорая. Девушку переложили на носилки. Ей оказывают помощь. По данным источника, полиция ищет желтый Toyota Camry.