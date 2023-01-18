Происшествия 18 января 2023, 11:55 Машина сбила пешехода и попала в тройное ДТП в Новосибирске

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Серьезная авария произошла в в Дзержинском районе Новосибирска. Там иномарка сбила пешехода, а после устроила тройное ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

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Ситуация произошла 17 января на Гусинобродском шоссе. Водитель седана Daewoo Nexia врезался в пешехода, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, а после столкнулся с Nissan Expert, который отлетел в ТагАЗ Road Partner. В результате пешеход получил травмы, его доставили в больницу.