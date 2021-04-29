Машина сбила пенсионерку на самокате в Ставрополье

В Ставрополе полиция расследует причины ДТП, в котором пенсионерка на электросамокате столкнулась с легковым автомобилем под управлением автоледи.

Как сообщает newstracker.ru, 28 апреля, на перекрестке улицы Морозова и переулка Зоотехнического Kia Quoris под управлением 43-летней женщины при повороте направо не пропустила 63-летнюю женщину, ехавшую на электросамокате по нерегулируемоум пешеходному переходу.

В результате столкновения у пенсионерки травмированы бедро и голова.

Сейчас полицейские изучают детали аварии.