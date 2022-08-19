Машина сбила несовершеннолетнюю на электросамокате в Екатеринбурге

Девочка в возрасте 14 лет попала под машину, когда ехала на электросамокате рядом с регулируемым перекрестком в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание TagilCity со ссылкой на УГИБДД по городу.

В результате аварии она попала в больницу с открытым переломом голени. По словам водителя, девочка появилась на дороге неожиданно. Он пытался затормозить, но не успел это сделать вовремя.

Мать пострадавшей пояснила, что сама отпустила дочку погулять с друзьями.