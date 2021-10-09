Машина сбила насмерть пешехода на Алтуфьевском шоссе. Видео

В Москве на Алтуфьевском шоссе под машину попал пешеход. По предварительным данным, 60-летний мужчина перебегал дорогу на красный свет, сообщил «360» источник в экстренных службах города.

Авария произошла в районе дома № 73. От полученных травм пешеход скончался. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.