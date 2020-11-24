24 ноября 2020, 17:58
Машина сбила двух подростков в Ростовской области
Двое подростков попали под машину в Ростовской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Водитель уточнил, что не заметил их на пешеходном переходе. Оба молодых человека 17 лет выжили, но им понадобилась медицинская помощь.
Ранее пьяный мужчина угнал машину из автосалона в Ленинградской области. Пытаясь уйти от полицейских, он устроил смертельную аварию. Он врезался в машину, в которой находились три человека. В результате двое из них в больнице, а один скончался.