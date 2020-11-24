Машина сбила двух подростков в Ростовской области

Водитель уточнил, что не заметил их на пешеходном переходе. Оба молодых человека 17 лет выжили, но им понадобилась медицинская помощь.

Ранее пьяный мужчина угнал машину из автосалона в Ленинградской области. Пытаясь уйти от полицейских, он устроил смертельную аварию. Он врезался в машину, в которой находились три человека. В результате двое из них в больнице, а один скончался.