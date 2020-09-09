Машина сбила двух подростков на пешеходном переходе в Оренбургской области

ВАЗ под управлением 18-летнего водителя сбил 13-летнего юношу и 15-летнюю девушку, которые переходили улицу по пешеходному переходу. Их доставили в больницу Орска, где медики зафиксировали у пострадавших в ДТП различные травмы.

Сейчас по данному факту идет проверка, по результатам которой полицейские примут процессуальное решение.