09 сентября 2020, 18:59
Машина сбила двух подростков на пешеходном переходе в Оренбургской области
В Оренбургской области начинающий водитель сбил на пешеходном переходе несовершеннолетних парня и девушку. ДТП произошло на улице Мира Новотроицка накануне вечером, сообщает 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
ВАЗ под управлением 18-летнего водителя сбил 13-летнего юношу и 15-летнюю девушку, которые переходили улицу по пешеходному переходу. Их доставили в больницу Орска, где медики зафиксировали у пострадавших в ДТП различные травмы.
Сейчас по данному факту идет проверка, по результатам которой полицейские примут процессуальное решение.