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    09 сентября 2020, 18:59

    Машина сбила двух подростков на пешеходном переходе в Оренбургской области

    Редакция сайта 360°

    В Оренбургской области начинающий водитель сбил на пешеходном переходе несовершеннолетних парня и девушку. ДТП произошло на улице Мира Новотроицка накануне вечером, сообщает 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

    ВАЗ под управлением 18-летнего водителя сбил 13-летнего юношу и 15-летнюю девушку, которые переходили улицу по пешеходному переходу. Их доставили в больницу Орска, где медики зафиксировали у пострадавших в ДТП различные травмы.

    Сейчас по данному факту идет проверка, по результатам которой полицейские примут процессуальное решение.

    Новости SMI.FM