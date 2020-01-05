Машина сбила двух пешеходов на тротуаре в Москве. Один из них скончался

На юге Москвы легковая машина вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов. Об этом «360» сообщили в столичном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел около дома № 26 на Варшавском шоссе. Столкнулись две автомашины, одна из них выехала на тротуар, пострадали два пешехода, уточнили в ведомстве.

Дом № 26 находится возле станции метро «Нагатинская». По данным Telegram-канала Mash, ДТП спровоцировал таксист, подрезав BMW. После столкновения иномарка вылетела с проезжей части, сбив мужчину и женщину. Мужчина 39 лет со множеством переломов был доставлен в шоковое отделение больницы, где вскоре скончался. Женщину госпитализировали, уточнило сетевое издание.

В московской Госавтоинспекции подтвердили РЕН ТВ гибель одного человека.