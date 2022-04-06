Машина сбила двух маленьких диких животных в Тюменской области

В социальных сетях появился рассказ жителей Тюменской области о том, что на на Червишевском тракте машина сбила двух животных.

Как сообщает nashgorod.ru, по поводу того, что это были за животные, разгорелся спор. Одни считают, что это были лосята, другие — что косули.

Автор поста считает, что сразу после наезда они были живы. Но в одном из комментариев говорится уже об их смерти.

Еще один спор разгорелся вокруг того, как можно было помочь животным. Одни говорили, что нужно было отвести их в ветклинику. Другие предупреждали, что это можно расценить, как попытку увезти добытых на охоте животных. За подобное может грозить ответственность.