Машина сбила девочку на электросамокате в московском дворе

На севере Москвы 15-летняя девочка на электросамокате попала под колеса автомобиля. Ребенка сбили на въезде во двор. По предварительным данным, у нее перелом стопы.

ДТП произошло возле дома № 15 по Онежской улице, сообщила Госавтоинспекция Москвы в Telegram.

«Девочка <…> передвигалась на электросамокате по тротуару и, при пересечении дворового выезда, столкнулась с автомобилем Opel Astra», — уточнили в ведомстве, добавив, что водитель заезжал во двор.

Подростку предварительно диагностировали перелом костей стопы. Управлявший иномаркой остался на месте происшествия. Оформлением аварии занимаются сотрудники ДПС.

В Госавтоинспекции рекомендовали не покупать детям электросамокаты: передвижение несовершеннолетних на подобных транспортных средствах в условиях интенсивного трафика может привести к трагедии.

«В настоящее время все крупные прокатные кикшеринги столицы не предоставляют права проката лицам моложе 18 лет. Это сделано не просто так, а ради безопасности наших детей», — заключили в ведомстве.