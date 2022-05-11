11 мая 2022, 16:11
Машина сбила четырех школьников на переходе в Выксе
Школьники из Выксы попали под машину на пешеходном переходе
Водитель Lada Priora наехал на группу школьников, переходивших дорогу в городе Выкса Нижегородской области. В результате травмы различной степени тяжести получили четверо детей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на областной главк МВД.
В ведомстве сообщили, что авария произошла на перекрестке улиц Красные Зори и Островского. Водитель отечественной легковушки сбил детей, которые переходили дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате аварии две девочки и мальчик 2013 года рождения и девочка 2007 года рождения получили травмы. Пострадавших детей госпитализировали в медицинское учреждение.
В обстоятельствах аварии разбираются прибывшие на место сотрудники ГИБДД.