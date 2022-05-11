Машина сбила четырех школьников на переходе в Выксе

Водитель Lada Priora наехал на группу школьников, переходивших дорогу в городе Выкса Нижегородской области. В результате травмы различной степени тяжести получили четверо детей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на областной главк МВД.

В ведомстве сообщили, что авария произошла на перекрестке улиц Красные Зори и Островского. Водитель отечественной легковушки сбил детей, которые переходили дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии две девочки и мальчик 2013 года рождения и девочка 2007 года рождения получили травмы. Пострадавших детей госпитализировали в медицинское учреждение.

В обстоятельствах аварии разбираются прибывшие на место сотрудники ГИБДД.