Машина сбила 9 человек на перекрестке в Нижнем Новгороде
Девять человек попали в больницу после того, как машина выехала на тротуар в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
ДТП случилось 7 декабря, в 17:15. На регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля. От сильного удара одно из транспортных средств вылетело на тротуар.
В то время по дорожке для пешеходов шли люди, девять человек получили травмы. Пострадавших отвезли в больницу. Насколько сильные ранения диагностировали медики, неизвестно.
Правоохранители выясняют причины происшествия. На месте аварии работают медики и полицейские.