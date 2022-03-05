Машина сбила 10-летнюю школьницу в Свердловской области

В четверг, 3 марта, в городе Арамиль Сысертского района Свердловской области произошло ДТП с участием 10-летней школьницы. Ребенок попал под колеса автомобиля Daewoo. Пострадавшая была отправлена в больницу, но позже ее отпустили домой.

Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на областное управление ГИБДД, инцидент произошел около дома № 25 по улице Ленина. 34-летняя женщина, которая ехала за рулем автомобиля Daewoo, не успела среагировать и вовремя затормозить, из-за чего под колесами иномарки оказалась 10-летняя школьница.

Уточняется, что ребенок выбежал на дорогу прямо перед капотом машины в запрещенном для пешеходов месте. Школьница объяснила, что они с подругой перепутали маршрут и не смогли дойти до пешеходного перехода. Пострадавшую отправили в больницу, однако госпитализировать ее не стали, отпустив домой после медицинского осмотра.

Сотрудники Госавтоинспекции инициировали проверку данного инцидента.