Происшествия 03 марта 2023, 15:48 Машина с туристами провалилась под лед на Байкале МЧС сообщило о спасении туристов из провалившейся под лед машины на Байкале РИА «Новости»

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Группа туристов с ребенком выехала на лед Байкала на арендованной машине Hyundai Creta недалеко от мыса Ул Яхта. Под тяжестью автомобиля лед не выдержал, и транспортное средство ушло под воду. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В ведомстве отметили, что водитель и три пассажира, включая ребенка 2018 года рождения, успели выпрыгнуть до момента, когда машина утонула.

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Сейчас на месте работают сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России, а также представители других служб.

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Выехав на лед вне переправы водитель совершил грубое нарушение, поставив под угрозу жизни людей. Теперь ему придется не только ответить за аварию, но также оплатить подъем арендованного автомобиля и штраф за нарушение природоохранного законодательства.