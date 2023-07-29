Происшествия 29 июля 2023, 19:17 Машина с шестью детьми попала в аварию в Ленинградской области Шестеро детей пострадали в результате ДТП с участием «Газели» в Ленинградской области Lucian Alexe / Unsplash

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В Ленинградской области в аварию попала «Газель», в которой ехали члены многодетной семьи, сообщило издание 47news.ru. Находившийся за рулем машины глава семейства решил обогнать идущий впереди грузовик, но не справился с управлением. В результате ДТП пострадали шестеро детей.

Авторы статьи уточнили, что в машине находились трое взрослых и шестеро детей от восьми до 13 лет.

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На 135-м километре трассы «Сортвала» водитель «Газели» решил обогнать груженую щебнем фуру. Мужчина начал маневр, но не рассчитал расстояние и зацепил грузовик. В микроавтобусе лопнули стекла, и осколки поранили детей, рассказали изданию в полиции. Детей отправили в больницу, а правоохранители организовали проверку по факту ДТП.

Днем 20 июля в Москве случилась авария с участием электробуса. Водителю стало плохо, и следовавшая из автопарка машина врезалась в забор. Прибывшие на место медики попытались реанимировать мужчину, но спасти его не смогли. У него был 36-летний стаж вождения, а в Мосгортрансе он работал с 2017 года.