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    10 ноября 2021, 10:26

    Машина с ребенком загорелась в Коми

    Машина с ребенком загорелась в Печоре — МЧС по Республике Коми

    Иван Степанов, Наза Салех Захи

    Автомобиль загорелся в городе Печоре. В салоне находился ребенок, его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми.

    Случай произошел еще 9 ноября, но информация о нем распространилась только сейчас.

    В пожарно-спасательную службу Печоры поступило сообщение о том, что горит машина, 9 ноября, в 12:35. Через три минуты пожарные уже были на месте ЧП. Выяснилось, что в автомобиле сидел ребенок. Мальчика быстро вытащили из салона и передали врачам.

    Возгорание полностью потушили в 12:41. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

    Telegram-канал Shot написал, что отец оставил ребенка спать в машине на парковке у столовой. Позже папа прибежал к автомобилю, увидев, что он горит.

    По данным Telegram-канала «Сыктывкар №1», врачи зафиксировали у мальчика ожоги дыхательных путей. Его состояние оценивают как тяжелое.

    «Ребенок в реанимации для наблюдения. У него небольшой ожог лица, под вопросом ожог верхних дыхательных путей», — прокомментировала ситуацию «360» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Коми Светлана Коровченко.

    Она добавила, что ведомство проводит проверку.