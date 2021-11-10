Машина с ребенком загорелась в Коми

Автомобиль загорелся в городе Печоре. В салоне находился ребенок, его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми.

Случай произошел еще 9 ноября, но информация о нем распространилась только сейчас.

В пожарно-спасательную службу Печоры поступило сообщение о том, что горит машина, 9 ноября, в 12:35. Через три минуты пожарные уже были на месте ЧП. Выяснилось, что в автомобиле сидел ребенок. Мальчика быстро вытащили из салона и передали врачам.

Возгорание полностью потушили в 12:41. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Telegram-канал Shot написал, что отец оставил ребенка спать в машине на парковке у столовой. Позже папа прибежал к автомобилю, увидев, что он горит.

По данным Telegram-канала «Сыктывкар №1», врачи зафиксировали у мальчика ожоги дыхательных путей. Его состояние оценивают как тяжелое.

«Ребенок в реанимации для наблюдения. У него небольшой ожог лица, под вопросом ожог верхних дыхательных путей», — прокомментировала ситуацию «360» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Коми Светлана Коровченко.

Она добавила, что ведомство проводит проверку.