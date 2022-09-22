Машина с потерявшим сознание водителем перевернулась в Муравленко | 360°

Происшествия 22 сентября 2022, 21:57 Поделиться Telegram

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Viber Машина с потерявшим сознание водителем перевернулась в Муравленко

Читать 360tv в

Водитель потерял сознание за рулем. В результате машина перевернулась, сообщило издание «Ямал-Медиа».

По данным местным СМИ, мужчине, который находился за рулем, стало плохо. После того, как он упал в обморок, машина по инерции продолжила движение, въехала в ограждение и перевернулась.

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Пострадавший попал в больницу, сейчас его жизнь вне опасности. Машина также сильных повреждений не получила.

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