Машина с потерявшим сознание водителем перевернулась в Муравленко | 360°

Все новости

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:41

Пятерых диверсантов задержали в Херсонской области

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:30

«Люди идут счастливые». Марина Юденич рассказала голосовании жителей ЛДНР в Подмосковье

Реклама

Здоровье

23 сентября 2022, 19:14

Врач Кидрянкина рассказала о вреде фруктозы

Происшествия

23 сентября 2022, 19:10

Байкер-пенсионер погиб в ДТП в Архангельской области

Здоровье

23 сентября 2022, 19:10

Названы пять устаревших советов по питанию

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:09

Более 600 человек прогулялись по Ивантеевскому дендропарку с начала года

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:08

Мероприятия в поддержку референдумов в Донбассе начались по всей России

Криминал

23 сентября 2022, 19:08

Присяжные признали Арашуковых виновными в организации двух убийств

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:07

Песков вновь опроверг слухи о превышении заявленного числа призывников

Происшествия

22 сентября 2022, 21:57

Машина с потерявшим сознание водителем перевернулась в Муравленко

Читать 360tv в

Водитель потерял сознание за рулем. В результате машина перевернулась, сообщило издание «Ямал-Медиа».

По данным местным СМИ, мужчине, который находился за рулем, стало плохо. После того, как он упал в обморок, машина по инерции продолжила движение, въехала в ограждение и перевернулась.

Реклама

Пострадавший попал в больницу, сейчас его жизнь вне опасности. Машина также сильных повреждений не получила.

Реклама

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама