28 апреля 2020, 13:37
Машина с пьяным водителем въехала в поезд
Автомобиль KIA столкнулся с товарным поездом на железнодорожном переезде в ЯНАО. На момент ДТП водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
«Водитель автомобиля КIA при движении через нерегулируемый железнодорожный переезд не выполнил требование дорожного знака „Движение без остановки запрещено“», — пояснили в пресс-службе ГИБДД по округу.
По информации ИА Nation News, капот машины попал под колеса состава.
Из-за столкновения водитель автомобиля и его пассажир получили травмы. Сотрудники скорой помощи прибыли на место аварии, но отказались от госпитализации потерпевших.