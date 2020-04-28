Машина с пьяным водителем въехала в поезд

«Водитель автомобиля КIA при движении через нерегулируемый железнодорожный переезд не выполнил требование дорожного знака „Движение без остановки запрещено“», — пояснили в пресс-службе ГИБДД по округу.

По информации ИА Nation News, капот машины попал под колеса состава.

Из-за столкновения водитель автомобиля и его пассажир получили травмы. Сотрудники скорой помощи прибыли на место аварии, но отказались от госпитализации потерпевших.