Машина с пассажирами сорвалась с горы в Крыму

Поездка на автомобиле по южному побережью Крыма для компании из четырех человек закончилась аварией. Водитель машины не справился с управлением — и транспортное средство упало с горы. Как сообщил ТАСС со ссылкой на республиканский главк МЧС, погибших в результате аварии нет.

В ведомстве рассказали, что данные об аварии поступили на пульт дежурного в 9:55. На место происшествия оперативно направили силы и средства.

В данный момент спасатели спустились к упавшему автомобилю. По предварительным данным, все находящиеся в салоны получили травмы. Погибших в результате аварии нет. Других подробностей аварии в ведомстве не привели.