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    15 марта 2021, 19:13

    Машина с маленькими детьми оказалась в кювете в Волгоградской области

    Редакция сайта 360°

    В Волгоградской области машина, в которой находилась семья с маленькими детьми, вылетела на обочину и перевернулась.

    Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на УГИББД по региону, машина Toyota Rav 4, проезжавшая по трассе Новый Рогачик — Волгоград в Городищенском районе под управлением 35-летнего водителя, выехала на правую обочину, упала в кювет и перевернулась.

    Были травмированы пассажиры — 44-летняя женщина и две девочки полутора и четырех лет.

    В качестве одной из причин называется возможная потеря управления машиной на скользкой дороге, когда температура около нуля, и поверхность покрывается ледяной коркой.