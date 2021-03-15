15 марта 2021, 19:13
Машина с маленькими детьми оказалась в кювете в Волгоградской области
В Волгоградской области машина, в которой находилась семья с маленькими детьми, вылетела на обочину и перевернулась.
Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на УГИББД по региону, машина Toyota Rav 4, проезжавшая по трассе Новый Рогачик — Волгоград в Городищенском районе под управлением 35-летнего водителя, выехала на правую обочину, упала в кювет и перевернулась.
Были травмированы пассажиры — 44-летняя женщина и две девочки полутора и четырех лет.
В качестве одной из причин называется возможная потеря управления машиной на скользкой дороге, когда температура около нуля, и поверхность покрывается ледяной коркой.