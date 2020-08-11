Машина с мальчиком ушла под воду в Саратовской области. Ребенка не спасли

Восьмилетний мальчик погиб в результате несчастного случая в Саратовской области. Он вместе с родственниками приехал к пруду. Однако автомобиль, в котором ребенок сидел, свалился в водоем. Школьника не удалось спасти.

Все случилось в ночь с 10 на 11 августа в селе Песчанка Ртищевского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Отдохнуть у водоема приехала семья из Ртищева: пара вместе с сыном и тремя племянниками. Они разбили палатку рядом с прудом. Около 01:00 дядя вместе с племянником поехали на машина за дровами, чтобы разжечь костер. Мужчина вышел из Lada Priora, а мальчик остался в салоне. Внезапно автомобиль покатился прямо в водоем и упал туда.

Дядя пытался остановить машину, но не смог. Он нырнул в воду и разбил стекло, чтобы вызволить ребенка. Но его в салоне не оказалось. Уточняется, что мальчика не удалось спасти. На месте работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.