Машина с людьми загорелась в Омске во время движения

Автомобиль загорелся во время движения на Красноярском тракте. Об этом сообщил «Город55».

В момент происшествия в автомобиле находилось несколько человек. Они заметили дым, который шел из-под капота. Водитель и пассажиры успели вовремя покинуть машину.

Однако этот случай является не единственным за последнее время. Еще один автомобиль загорелся в Кировском округе 25 июля, сообщили в ГУ МЧС России по Омской области. Тушением занимались девять человек личного состава и два автомобиля спецтехники.